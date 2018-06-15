Выборг, Ленинградская область, 15 июня, 2018, 15:58 — ИА Регнум. С опережением графика на три месяца отремонтировали в Ленинградской области мост через реку Сестра на региональной трассе Огоньки — Стрельцово — Толоконниково в Выборгском районе. На мосту открывается рабочее движение транспорта, сообщили 15 июня в областном правительстве.

Мост через р. Сестра

Досрочное открытие переправы позволит водителям объезжать транспортные заторы, возникающие из-за реконструкции федеральной трассы А-181 «Скандинавия».

50-метровый мост, расположенный на 52-м километре региональной дороги, был введен в эксплуатацию в 1983 году. Интенсивность движения по трассе составляет до 3,5 тыс. автомобилей в сутки, причем основной поток машин составляют фуры.

В ходе ремонта восстановлена несущая способность конструкций моста, проведен подъем на 10 см пролетного строения, установлено барьерное ограждение и уложен новый асфальт. Сейчас на мосту выполняется укрепление конуса насыпи.

Гарантия на выполненный ремонт моста составляет восемь лет.

Напомним, ранее Северо-Западный филиал Росавтодора выберет подрядчика, который должен будет до середины 2023 года содержать федеральные автотрассы на территории Ленинградской области. Стоимость госконтракта составит 5,2 млрд рублей.