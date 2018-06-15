Омск, 15 июня, 2018, 15:37 — ИА Регнум. Летом 2018 года Омскую область может посетить президент РФ Владимир Путин. Эта информация появилась сегодня, 15 июня, в омских массмедиа. Со ссылкой на «высокопоставленные источники» называется даже примерная дата визита главы государства в Омск — 14−15 августа.

Цитата из х/ф «Ревизор». Реж. Владимир Петров. 1952. СССР «К нам едет... ревизор!»

Во всяком случае, подготовка к приезду Владимира Путина на местах уже начата. Одним из пунктов в программе президента может стать посещение Омского нефтеперерабатывающего завода.

«Президент России Владимир Путин посетит Омск в преддверии сентябрьских выборов губернатора Омской области», — пишет «СуперОмск».

Напомним, Владимир Путин приезжал в Омскую область в 2003 году. В Омске он посетил форум приграничных областей России и Казахстана и встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Кроме того, президент РФ провёл встречу с Леонидом Полежаевым, который тогда был губернатором Омской области.

В 2010 году в Омск приезжал Дмитрий Медведев (был президентом РФ с 2008 по 2012 год — прим. ИА REGNUM ). Он посетил нефтеперерабатывающий завод, встретился с Леонидом Полежаевым, провёл совещание по вопросам развития энергетики, а также побывал в Успенском кафедральном соборе.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в феврале 2018 года президент РФ Владимир Путин посетил Красноярский край и Новосибирскую область, где в сентябре пройдут губернаторские выборы.

Читайте также: Задыхающиеся города. Красноярску помогут, а Омску — нет?

Читайте также: Новосибирский врио губернатора Травников отчитался перед президентом