Киев, 15 июня, 2018, 15:47 — ИА Регнум. Мировое сообщество не нашло достаточно оснований для бойкотирования чемпионата мира по футболу в России. Об этом в эфире канала «112 Украина» заявил спортивный журналист Артем Франков.

ИА REGNUM Чемпионат Мира По Футболу

«Можно говорить, что не додавили. Но на самом деле этой истории несколько лет — когда Генпрокуратура США не нашла доказательств, которые бы позволили обвинить Россию в скупке голосов при выборе страны-организатора. Нет четкой позиции ООН по поводу страны-агрессора, как было с Югославией в 1992 году. Ну, и сама Россия в сроки и с трудом, но приготовилась. Если бы Россия сама отказалась от проведения чемпионата, речи не было бы ни под каким соусом», — добавил Франков.

Кроме того, политический эксперт Сергей Кандауров считает, что украинским властям не удалось бы запретить трансляцию матчей ЧМ-2018 «в условиях доступа к интернету».

«Мне не нравится ситуация, когда проблемы пытаются переложить на артистов, СМИ, деятелей культуры», — сказал Кандауров.

Он считает, что бойкот ЧМ-2018 со стороны западных политиков «никак не повлияет на россиян».

«Россиянам нужно провести чемпионат не столько для внешнего информационного сопровождения, сколько для внутреннего подъема, для объединения вокруг личности Путина. Они его проведут в любом случае. Они будут стараться провести его как можно лучше. То, как на это реагируют иностранные политические деятели, в меньшей мере интересует Путина и россиян», — добавил Кандауров.

По его словам, накануне ЧМ-2018 российские власти тонко намекнули россиянкам использовать наплыв иностранных туристов, чтобы «убежать из страны».

Так Кандауров прокомментировал актуализацию сексуальных отношений в РФ со стороны председателя комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетнёвой и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Рождение детей это всегда прекрасно… Посмотрим, как завершится этот чемпионат мира. Насколько позитивными будут отзывы участников этого чемпионата. То, что говорят внутри России, направлено на внутреннее потребление», — сказал Кандауров 15 июня в эфире канала «112 Украина».

Как сообщалось, 13 июня председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Плетнёва призвала россиянок не вступать в интимные связи с иностранцами, приехавшими на чемпионат мира по футболу.

Напомним, 14 июня пресс-секретарь президента России Песков, комментируя заявление Плетневой о необходимости отказа россиянок от интимных связей с иностранцами во время чемпионата мира, выразил мнение, что девушки сами разберутся на этот счет.