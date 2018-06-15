Ереван, 15 июня, 2018, 15:27 — ИА Регнум. 16 июня в степанакертском аэропорту Республики Арцах пройдет праздничное шоу Artsakh Air Fest. Это второе подобное мероприятие, первое — в 2017 году, имело большой успех.

Как сообщили ИА REGNUM в компании Yell Extreme Park, которая и организовала мероприятие, в ходе фестиваля будет организована шоу-программа с участием самолетов ЯК-52 и Л39, а также вертолета МИ-8. Самолеты продемонстрируют фигуры высшего пилотажа, а желающие за небольшую плату могут прокатиться на воздушных судах, а также на воздушном шаре и пароплане. Желающие могут также спрыгнуть с парашюта. После состоится праздничный концерт с участием известных диджеев.

Аэропорт Степанакерта был реконструирован в 2011 году с целью развития в республике малой гражданской авиации, однако не заработал в этих целях из-за угроз Азербайджана сбивать гражданские самолеты, использующие аэропорт. В результате он стал использоваться в туристических и спортивных целях, а с 2017 года там организуется воздушный фестиваль.