Москва, 15 июня, 2018, 15:29 — ИА Регнум. Мировая экономика ещё не перешла к протекционизму, и пока наблюдаются лишь взаимные намёки, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 15 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя тот факт, что Еврокомиссия приветствовала единогласное одобрение странами-членами Евросоюза введение ответных импортных пошлин против США.

(сс) Dennis Skley Доллар vs Евро

«Матч ещё не начался, и серьёзного перехода к протекционизму пока не произошло, — заметил Кагарлицкий. — Пока наблюдается демонстрация взаимных намёков. Смысл — протестировать общественное мнение. Сами правящие круги и в США, и ЕС на протяжении примерно 30 лет объясняли своему населению, что протекционизм равнозначен концу света и что при переходе к протекционизму произойдёт коллапс экономики. Естественно, всё это не имеет ничего общего с действительностью. Однако в условиях, когда есть объективный тренд самой мировой экономики в сторону протекционизма, возникает необходимость как-то приспособить в том числе и общественное мнение, и саму экономику к жизни в новых условиях. Я думаю, что сейчас европейцы и американцы тестируют возможности. Просто президент США Дональд Трамп это делает весело, потому что он сам протекционист и это соответствует его представлениям о том, как надо себя вести, а европейцы делают это вынужденно и грустно и по возможности стараясь минимизировать масштабы собственных решений».

Напомним, что 15 июня официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что ЕК приветствует единогласное одобрение странами-членами Евросоюза введение ответных импортных пошлин против США. Кроме того, он отметил, что это важный шаг в реализации решения Брюсселя по введению ответных мер в отношении Вашингтона.

До этого, 14 июня, страны ЕС поддержали введение ответных импортных пошлин против Америки.