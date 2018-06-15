Калуга, 15 июня, 2018, 15:17 — ИА Регнум. В Калужской области за пять месяцев 2018 года судебные приставы 400 раз налагали арест на имущество должников по налоговым платежам. Общая стоимость арестованной собственности оценивается в 20,5 млн рублей. Об этом 15 июня сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

Фото пресс-службы УФССП России по Калужской области Судебные приставы посетили квартиру должника

По её словам, с начало 2018 года в бюджет поступило 88,5 млн рублей задолженностей по налогам, что на 30 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2017 года. Также на 20 тыс. выросло число исполнительных производств о взыскании налогов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году сумма штрафов и задолженностей, взысканная калужскими судебными приставами, увеличилась на 400 млн рублей и составила 2 млрд 756 млн рублей. Из них 2 млрд взысканы в пользу граждан и юридических лиц, а более чем 700 млн рублей поступили в консолидированный бюджет.