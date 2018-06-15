Вильнюс, 15 июня, 2018, 15:08 — ИА Регнум.

Грук Андрей ИА Красная Весна ЛЭП

Россия может не дожидаться выхода Прибалтики из электроэнергетической системы БРЭЛЛ в 2025 году и отключить все страны досрочно. Об этом якобы свидетельствует активное строительство в Калининградской области новых генерационных мощностей, считает экс-премьер Литвы Альгирдас Буткявичюс, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 15 июня. Об это он заявил во время дискуссии в парламенте при принятии новой энергетической стратегии Литвы.

«Когда Россия даже письменно в 2014 году получила от министерства энергетики ясный ответ, что нас не будет в системе БРЭЛЛ, что мы будем синхронизироваться с Западом, она стала осуществлять определенные планы. Во-первых, в Калининградской области уже, можно сказать, построены четыре когенерационные электростанции, общая мощность которых будет составлять 1 тыс. мегаватт. Сегодня их способности производства электроэнергии тоже 1 тыс. мегаватт. Они уже сейчас производят достаточное количество электроэнергии. Это означает, что это сигнал, почему они строят еще четыре когенерационные электростанции. (…) Это определенный запланированный шаг России — как можно быстрее отсоединить страны Прибалтики от БРЭЛЛ. И другой шаг, как вы заметили, и как мы, члены Комиссии по энергетике, заметили в компании Litgrid, это что они уже делают в так называемой системе БРЭЛЛ, без стран Прибалтики, они проводят определенную синхронизацию в России и Белоруссии. Что интересно и должно быть известно политикам, а особенно работникам министерства энергетики, министру и правительству, линия мощностью 750 мегаватт, которая идет из Белоруссии в Висагинас, будет отсоединена, и это их план, если смотреть на перспективу. Что Литва собирается делать, если Россия намного раньше выйдет в так называемую свою систему БРЭЛЛ, оставит страны Прибалтики за ее пределами, а мы не синхронизируемся с Западной Европой?», — вопрошал Буткявичюс с трибуны парламента.

Напомним, в Литве стратегической задачей назван выход из общей для России, Белоруссии, стран Прибалтики системы БРЭЛЛ. Синхронизация с системами континентальной Европы намечена на 2025 год.