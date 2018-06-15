Ярославль, 15 июня, 2018, 14:51 — ИА Регнум. Межведомственная комиссия по наименованию объектов улично-дорожной сети в городе Ярославле поддержала инициативу о переименованию улицы имени революционера и советского деятеля Михаила Кедрова в улицу имени реставратора Петра Барановского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил автор инициативы ярославец Сергей Казанский.

Улица Кедрова в Ярославле

Свою инициативу Казанский объяснил тем, что Кедров был одним из создателей Всероссийской чрезвычайной комиссии и участвовал в политических репрессиях.

«Я обратился два года назад в мэрию с предложением переименовать улицу Кедрова. У меня было два варианта — Христорождественская (одно из исторических названий) или Барановского. В первый раз комиссия отказала, но я обратился повторно. Сейчас мне сообщили, что комиссия поддержала эту идею в принципе. Я доволен — лед тронулся», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Казанский.

Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM член комиссии, историк Нина Обнорская, комиссия поддержала переименование в случае, если это решение будет одобрено жителями.

«Комиссия высказалась за то, что не против переименования в том случае, если будет согласие жителей улицы и если мэрия создаст все условия для безболезненной замены документов. Что касается Петра Барановского, то увековечить его память в городе необходимо. Он руководил Ярославскими реставрационными мастерскими, которые восстанавливали город после разрушений, полученных в ходе восстания 1918 года. Во многом благодаря его деятельности Ярославль сохранил свои уникальные памятники. Если бы не он, город не получил бы статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО», — сказала корреспонденту ИА REGNUM член комиссии, кандидат исторических наук Нина Обнорская.

Комиссия также рекомендовала мэрии провести просветительскую кампанию, рассказав ярославцам о деятельности Петра Барановского. Окончательное решение по переименованию может принять мэрия города — оно оформляется постановлением городской администрации.