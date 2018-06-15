Красноярск, 15 июня, 2018, 14:32 — ИА Регнум. В Красноярске ученица инженерно-технологического класса школы № 22 Юлия Ермакова провела исследование, чтобы разобраться в проблеме разрушения асфальта. Школьница сделала вывод, что увеличить прочность и износостойкость дорожного покрытия можно при помощи изменения технологии, сообщили ИА REGNUM сегодня, 15 июня, в мэрии Красноярска.

Admkrsk.ru Красноярская школьница знает, как строить «вечные» дороги

«Я провела исследование, попыталась выяснить причину быстрого износа асфальта. По моему мнению, внесение изменений в технологию ремонта позволит строить «вечные» дороги», — сказала Юлия Ермакова.

По её словам, качество дорожного покрытия может измениться в лучшую сторону за счёт изменения формы глинистого основания с плоской на конусообразную. При движении транспорта в этом случае в основании дороги образуется ядро уплотнения, частицы оказываются сцепленными друг с другом. Прочность полотна увеличивается. Будущий инженер подчеркнула, что такой подход можно использовать при ремонте любых дорог, но особенно сильно эффект будет заметен на городских дорогах с интенсивным движением. По предварительным подсчётам ученицы инженерно-технологического класса, затраты на ремонт и восстановление дорог снизятся на 50−80%.

Школьница уже провела испытания, получила грантовую поддержку на краевом конкурсе юных техников-изобретателей и в будущем планирует воплотить свой проект в жизнь.

Напомним, школьники Красноярска славятся своими необычными изобретениями. Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году учащиеся красноярских школ на робототехническом фестивале представили 11 устройств медицинского назначения. Среди них робот-медсестра, робот-массажист, автоматизированное устройство для забора крови.

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Также в копилке юных красноярских изобретателей — робот-мойщик окон, робот-сортировщик мусора, антистатические перчатки и так далее.