Ярославль, 15 июня, 2018, 14:14 — ИА Регнум. В июне аэропорт «Туношна» возобновляет рейсы на Симферополь. Перелеты будет выполнять авиакомпания «Алроса», билеты уже в продаже, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Yarregion.ru Аэропорт «Туношна»

Продажи билетов стартовали с позиции 11−12 тыс. руб. Сегодня цена снизилась до 6150 руб в один конец.

«Полеты должны быть доступными для жителей Ярославской области и соседних регионов. А также конкурентными на рынке. Мы выстраиваем конструктивный диалог с перевозчиком и, что важно, находим понимание и готовность к сотрудничеству», — отметил заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Как пояснил генеральный директор аэрпорта «Туношна» Анатолий Козлов, колебания стоимости — нормальный процесс. Здесь важно соблюсти интересы и пассажиров, и авиакомпании, которая предоставляет на рейсы из Ярославля очень комфортный и надежный самолет.