Якутск, 15 июня, 2018, 14:13 — ИА Регнум. Организаторы Международных интеллектуальных игр в Якутске 8−15 июня раскрыли подробности состязаний в 3D-моделировании, передает корреспондент ИА REGNUM.

ЯСИА 3D -моделирование

Ребята будут соревноваться в двух направлениях: техническом и художественном. В последнем одним из этапов является моделирование на скорость на свободную тему.

В конечном итоге школьникам предстоит разработать и создать готовую 3D-модель. На практике это выглядит так: выдаются чертежи деталей, к примеру, ручного миксера (шестерёнок, венчиков), а также эскиз предполагаемого дизайна корпуса. Необходимо разработать готовую модель, распечатать детали и собрать прототип.

В соревнованиях примут участие команды, состоящие из двух школьников. Победителем считается команда, набравшая максимальный суммарный балл по итогам участия в обоих направлениях. Командный результат будет учтен при подсчете баллов на получение Большого кубка Международных интеллектуальных игр.

«Для 3D-моделирования достаточно обладать пространственным мышлением, понимать, чем трёхмерное пространство отличается от двухмерного. Некоторым это даётся легко, кому-то не очень. Соревнования рассудят», — отметил Игорь Иванов, член организационной группы соревнований по 3D-моделированию, педагог дополнительного образования ГАНОУ РС (Я) «Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне».

Турнир по 3D-моделированию как одна из составных частей МИИ поможет выявить одарённых и высокомотивированных учеников, занимающихся в раннем возрасте научными исследованиями и участвующих в разработке передовых технологий.