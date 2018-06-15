Москва, 15 июня, 2018, 14:10 — ИА Регнум. Поболеть за свою любимую команду и посмотреть профессиональный футбол в Россию, где в течение месяца будет происходить чемпионат мира по футболу, приехали более двух миллионов болельщиков. Об этом на брифинге журналистам сообщила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

(сс) damonify Болельщик на трибуне

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Официальный представитель внешнеполитического ведомства отметила, что для обеспечения безопасности на турнире начинает свою работу центр международного полицейского сотрудничества. В него войдёт 150 полицейских из 32 стран. По словам Захаровой, в Москве, где будет находиться основная масса гостей мирового первенства, предприняты беспрецедентные меры по обеспечению комфорта и безопасности.

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Как сообщало ИА REGNUM, торжественная церемония открытия чемпионата мира по футболу состоялась 14 июня на московском стадионе «Лужники». Наблюдать за красочным шоу могли почти 80 тысяч болельщиков. Ещё почти 67 тыс. футбольных фанатов стали участниками фестиваля болельщиков в столице. По данным городского ГУ МЧС, первый матч мирового первенства между Россией и Саудовской Аравией прошёл спокойно и без происшествий, нарушений правопорядка допущено не было.