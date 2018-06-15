Ярославль, 15 июня, 2018, 14:03 — ИА Регнум. Председатель совета директоров «Р-Фарма» Алексей Репик оформил постоянную регистрацию в Ярославской области и заплатит в региональный бюджет 1,5 миллиарда рублей. Об этом заявил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Страница в Facebook губернатора Миронова Дмитрий Миронов и Алексей Репик

«Благодарю Алексея Евгеньевича за это решение. Оно принесет в бюджет дополнительно 1,5 миллиарда рублей налогов. Эти деньги мы потратим на решение трех серьезных проблем. Почти 400 миллионов рублей дополнительно выделим на ремонт самых проблемных участков дорог в Ярославле. Для города это серьезная сумма — больше, чем годовой бюджет на ямочный ремонт по всей области. Перечень объектов будем утверждать после обсуждения с экспертами и общественниками», — отметил Дмитрий Миронов.

Еще 70 миллионов рублей власти собираются направить на реконструкцию очистных сооружений в Ростове. Работы начнут уже в этом году.

Около миллиарда рублей пойдут на решение неотложных проблем в здравоохранении. В первую очередь деньги пойдут на покупку лекарств для онкологических больных.