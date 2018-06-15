Ташкент, 15 июня, 2018, 13:58 — ИА Регнум. У центральной мечети «Хазарати Имам» в Ташкенте собрались около 60 тыс. человек по случаю празднования Рамазан хайита (Ураза-байрама), сообщает 15 июня «Sputnik Узбекистан».

(сс) Mohammed Tawsif Salam Молящийся

В Ташкенте метрополитен и городские автобусы начали работать с четырех утра. Праздничная молитва началась в 05:00. В праздничный день верующие просят Бога принять их пост и молитвы, а после намаза идут к родным и близким, угощают друг друга пловом и сладостями.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Рамазан хайит в Узбекистане впервые отмечается три дня — с 15 по 17 июня. Он завершает священный месяц Рамадан. Ранее по случаю праздника президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев помиловал 226 человек.