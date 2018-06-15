Ташкент, 15 июня, 2018, 13:44 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по случаю празднования Рамазан хайтиа (Ураза-байрама) отправил поздравительные послания главам ряда государств и международных организаций, сообщили 15 июня в пресс-службе главы государства.

Насреддин Дине. Имам, председательствующий на молитве. Ок. 1922

Поздравительные послания получили главы Таджикистана, Туркмении, Киргизии, Казахстана, Афганистана, Пакистана, ОАЭ, Иордании, Турции и других государств.

Как сообщало ИА REGNUM, Рамазан хайит отмечается в Узбекистане с 15 по 17 июня. Ранее глава республики подписал указ о помиловании 226 человек по случаю религиозного праздника.