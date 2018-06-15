Липецк, 15 июня, 2018, 13:35 — ИА Регнум. «У футболистов проснулась совесть-Россия стремительно во всем идет вверх, а футбол позорно тащил ее вниз-наконец-то хоть у СА выиграли… Надолго ли вернулась совесть (все остальное-то есть) покажет время… Она-то (совесть) была замазана сумасшедшими незаработанными деньгами… Удачи» — так отреагировал в своем Twitter на победу сборной России в матче с Саудовской Аравией губернатор Липецкой области Олег Королев (особенности авторской орфографии сохранены — ИА REGNUM ).

Запись в Twitter Олега Королева

Напомним, в сыгранном на открытии чемпионата мира по футболу 14 июня матче сборная России победила со счетом 5:0, прервав затяжную череду неудач, преследовавших российских футболистов последние месяцы.