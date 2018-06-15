Москва, 15 июня, 2018, 13:34 — ИА Регнум. Сегодня, 15 июня, Банк России оставил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых. Совет директоров считает, что данная мера окажет влияние на динамику потребительских цен в 2019 году, а также может иметь эффект и в 2018 году, сообщается на сайте регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Центробанк РФ прогнозирует годовую инфляцию в 3,5−4% в конце 2018 года и ее краткосрочное повышение до 4−4,5% в 2019 году. Темпы роста потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года.

В официальном сообщении отмечается. что годовая инфляция в целом соответствует ожиданиям ЦБ. За пять месяцев годовой темп прироста потребительских цен составил 2,4%.

Следующее заседание Совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке пройдет 27 июля 2018 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ в течение более трёх лет периодически снижал ключевую ставку. По итогам 2017 года Банк России снижал ключевую ставку шесть раз, в сумме на 2,25%. С начала 2018 года ставка снижалась два раза: в феврале и марте, оба раза на 0,25%.

Напомним, Банк России повысил ключевую ставку с 10,5% до 17% годовых в ночь на 16 декабря 2014 года. Это решение было принято для того, чтобы ограничить негативные эффекты от ослабления курса рубля.

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