Иркутск, 15 июня, 2018, 13:32 — ИА Регнум. Задержание чиновников, которые должны были защищать от посягательств, а не выкашивать леса в особо охраняемых территориях в Иркутской области, вызвало большой общественный резонанс ещё и потому, что совсем недавно областному к министерству лесного комплекса присоединили Службу по охране и использованию животного мира. По сути, охрану природы доверили тем, кто больше всех заинтересован в её промышленном освоении, — считает декан биолого-почвенного факультета Иркутского госуниверситета Аркадий Матвеев (именно его факультет долгое время изучал иркутские заказники).

Виталий Рябцев ИА REGNUM Вырубка лесов в Иркутской области

Виталий Рябцев ИА REGNUM Лесной бизнес процветает в Приангарье

Комментируя корреспонденту ИА REGNUM нашумевшую историю с уничтожением 116 гектаров особо ценного леса в региональном заказнике «Туколонь», в частности, отметил:

«Министерством лесного комплекса произведены недопустимые действия, поскольку любые леса заказников это те особо-охраняемые территории, которые сейчас остаются единственными местами в Иркутской области, где ещё сохраняются реликтовые — то есть не затронутые промышленным освоением — леса. Министерство лесного комплекса и так вырубает гигантские территории. Если посмотреть с самолёта, то сейчас Иркутская область напоминает большую шахматную доску, где все леса расчерчены на квадраты и большая часть из них уже вырублена. И только леса заказников до последнего времени оставались теми резерваторами, где природа сохранялась в первозданном виде.

Там где идут интенсивные вырубки, там нарушается естественный баланс, численность млекопитающих, птиц и земноводных снижается во много раз. Именно леса заказников оставались единственными местами, где сохраняется естественная численность всех животных и растений в том числе и исчезающих, занесенных в Красную книгу России и Иркутской области. Эти действия наталкивают на мысль, что для работников лесного комплекса особо охраняемые территории не представляют ничего ценного, кроме как запасов леса, который тут же нужно освоить и как можно быстрее заработать на этом деньги. Получается, их мало волнует что будет дальше», — отметил учёный.

Виталий Рябцев ИА REGNUM После сплошной вырубки лес больше не растёт. Иркутская область

В Алтайском крае происходит похожая ситуация. Существует мнение, что под видом санитарных рубок здоровые деревья уничтожают под Барнаулом, в Бобровском, Озёрском, Заринском лесничествах.

Напомним, в августе 2016 года о вырубке леса заявляли жители барнаульского поселка Лесной. По свидетельству очевидцев, лесорубов интересовали только здоровые деревья, хотя хозяин крупного алтайского холдинга уверял, что вырубка на арендованном участке проводится с санитарными целями, чтобы убрать старые и больные деревья.

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Декан биолого-почвенного факультета Иркутского госуниверситета Аркадий Матвеев склонен считать такое очевидным лукавством.

«Санитарные рубки должны осуществляться законно, то есть должна проводиться фитопаталогическая экспертиза, эти документы должны предоставляться в природоохранные органы, в прокуратуру. Должно быть официально подтверждено, что эти леса действительно представляют угрозу и требуют тотальной вырубки. К тому-же есть бе биологические методы борьбы, которые позволяют бороться с болезнями, с вредителями лесов», — напомнил иркутской учёный.

Как уже сообщало ИА REGNUM, СУ СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело — работникам Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры удалось доказать, что вырубка 116 гектаров сплошным способом не может быть санитарной. В отношении чиновников из министерства лесного комплекса Иркутской области, филиала ФБУ «Рослесозащита» — Центра защиты леса Иркутской области и ОГАУ «Казачинско-Ленский лесхоз» заведено уголовное дело. Лесному фонду России причинен ущерб на сумму более 880 млн. рублей.

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Между тем, в иркутском правительстве произошла реорганизация, в ходе которой к министерству лесного комплекса присоединили Службу по охране и использованию животного мира. Чиновники заявили, что «такое объединение более логично, поскольку и птицы, и звери в основном находятся на территории лесного фонда, который занимает 86% всей площади региона».