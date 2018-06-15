Москва, 15 июня, 2018, 13:27 — ИА Регнум. Законопроект о границах Байкала внес в Госдуму глава комитета по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

Байкал

Предлагается прописать, что границы Байкальской природной территории и экологических зон — центральной экологической зоны, буферной экологической зоны, экологической зоны атмосферного влияния, водоохранной зоны и границы рыбоохранной зоны утверждаются нормативным правовым актом правительства РФ.

«Утверждение указанных в законопроекте границ нормативным правовым актом правительства Российской Федерации позволит в том числе проводить указанное решение через проведение публичных обсуждений в отношении текста проекта постановления», — отмечает Николаев.

В действующей редакции статьи 3 федерального закона «Об охране озера Байкал» установлено, что указанные границы утверждаются правительством Российской Федерации, однако отсутствует форма акта об утверждении границ.