Стокгольм, 15 июня, 2018, 13:20 — ИА Регнум. Суд Швеции признал 15 июня мужчину виновным в шпионаже в пользу Китая, приговорив его к 22 месяцам в тюрьме, сообщает американское агентство Associated Press.

Николай Касаткин. Последний путь шпиона. 1905 г

Окружной суд района Сёдертёрна шведской столицы установил, что 49-летний выходец из Тибета Дорье Гиатцан, который работал на протибетскую радиостанцию, виновен в «вопиющей незаконной разведывательной деятельности», которой он занимался с июля 2015 года по февраль 2017. Его обвиняли в том, что он занимался сбором информации о тех выходцах из Тибета, которые бежали в Швецию.

По словам судьи Даниэля Эрикосона, проведенное спецслужбами страны расследование смогло доказать, что Гиатцан «несколько раз ездил в Польшу для встречи с сотрудником китайской разведки». Эти встречи были «частью многосторонней кампании разведки, целью которой были люди тибетского происхождения». Судья добавил, что информация могла стать причиной «значительного вреда выходцам из Тибета как в Швеции, так и за рубежом».