Москва, 15 июня, 2018, 14:00 — ИА Регнум. Германа Клименко уволили с должности советника президента по интернету

Скриншот страницы Instagram svger1503 В сети запустили флешмоб #УчителяТожеЛюди

Президент РФ Владимир Путин 13 июня своим указом освободил Германа Клименко от должности своего советника по интернету, которую он занимал с января 2016 года.

«Благодарен президенту за доверие, которое он мне оказал 2,5 года назад», — написал Клименко на своей странице в Facebook.

Он заявил, что намерен продолжать заниматься проектами в сфере цифровой медицины. Клименко уверен, что прорыв в медицине будет самым «важным и мощным» не только для интернет-технологий, но и для России. Бывший советник добавил, что у страны есть шансы выйти с работающими продуктами на мировой рынок, обеспечив в России резкое улучшение качества диагностики онкологии и других заболеваний.

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Мосгорсуд оставил в силе решение о блокировке Telegram

Московский городской суд оставил без изменений решение Таганского суда об ограничении доступа к Telegram на территории России. Юристы мессенджера продолжат оспаривать блокировку не только в российских судах, но и в Европейском суде по правам человека.

«Решение суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу представителя Telegram — без удовлетворения», — говорится в решении апелляционной коллегии по гражданским делам.

Адвокаты, представляющие интересы Telegram, вновь не согласились с решением и уже выразили намерение обжаловать его в президиуме Мосгорсуда.

«Мы будем использовать все возможности для обжалования, следующая инстанция — кассационная, в президиуме Мосгорсуда», — сообщил журналистам представитель мессенджера Рамиль Ахметгалиев.

После заседания адвокат мессенджера Павел Чиков написал в своём канале, что Telegram продолжает работать в России, несмотря на попытки властей заблокировать его.

«ЕСПЧ просит прислать жалобу на блокировку до 20 июня. Роскомнадзор продолжает делать вид, что блокирует. Суды продолжают делать вид, будто что-то решают. ФСБ продолжает делать все, что хочет. Telegram продолжает работать», — написал адвокат.

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#УчителяТожеЛюди: в сети запустили флешмоб в защиту омского педагога

В сети набирает популярность флешмоб #УчителяТожеЛюди, в котором педагоги выкладывают свои фото в купальниках. Акцию запустили в поддержку омской учительницы, которую уволили из-за фотографии в купальнике.

Педагога отстранили от работы из-за публикации фотографий в купальнике. Руководство школы посчитало, что это противоречит школьному кодексу этики педагогов. Новость привлекла общественное внимание, и после множества критических отзывов учительнице предложили вернуться.

Скриншот страницы Instagram svger1503 В сети запустили флешмоб #УчителяТожеЛюди

«Хочу поддержать омскую коллегу и принять участие в акции #учителятожелюди. Скажите мне, когда в этой стране прекратится маразм?» — спрашивает пользователь Instagram Алёнушка.

Скриншот страницы Instagram elena.wictorovna В сети запустили флешмоб #УчителяТожеЛюди

Скриншот страницы Instagram tatyana_babenko В сети запустили флешмоб #УчителяТожеЛюди

Участники акции подчеркивают, что в первую очередь учителя — обычные люди, которые имеют право на свободное время и могут вести социальные сети так, как им хочется.

«Право на ведение личной жизни и уж тем более социальных сетей есть у всех, и каждый будет это делать, как хочет. Я человек в первую очередь, а потом уже идут какие-либо социальные статусы. Учителя, представляете, тоже пьют, курят, выражаются. Но не поверите! В своё свободное время, а не на рабочем месте», — отметила Анастасия Б.

«Сборная Германии, переодевайся, мы тебя узнали»

Чемпионат мира по футболу — 2018 стал одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях. Особый ажиотаж вызвал матч открытия, в котором сборная России обыграла команду Саудовской Аравии со счётом 5:0.

«Какая боль, какая боль… Россия — Саудовская Аравия 5:0!» — пишет пользователь Пьяный Твиттер.

Многие пользователи признались, что победа сборной России стала для них настоящим праздником, и попросили футболистов и в дальнейшем показывать такой уровень игры.

«Запомните, ребятки, эту игру — всё до последней секунды. И играйте так все оставшиеся игры. Сделайте так! Это очень нужно всем нам!» — попросил Анатолий А.

Некоторые пользователи начали шутить, что под видом сборной России на самом деле сыграли футболисты из другой страны.

«1:0 — о, ну хоть забили, уже хорошо. 2:0 — ого, чето умеют еще. 3:0 — ничего себе, а это точно наша сборная? 4:0 — ты видел, как он пробил шведой? Нет, ну ты видел? 5:0 — сборная Германии, переодевайся, мы тебя узнали», — пишет Попингвиль с корицей.

Повышению пенсионного возраста посвятили стихи

Еще одна не менее обсуждаемая тема в сети — повышение пенсионного возраста. Инициативе правительства РФ даже посвятили стихи. Автором стал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

В своём Instagram он оптимистично отмечает, что «жизнь прекрасна, хоть не умирай». А вот сам пенсионный возраст музыкант сравнил с «идолом», «верой» и образом «под фанерой», а также с недосягаемой «морковкой».

Пользователи оценили творчества Шнурова и отметили, что он попал в больное место.

«Было бы смешно, если б не было так грустно, на самом деле», — пишет Sophilla.

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Лайк Иванки Трамп

Дочь президента США Иванка Трамп поставила лайк на запись в Twitter порноактёра и режиссёра Томми Пистоля, который негативно высказался о политике Дональда Трампа.

13 июня Трамп раскритиковал в своём микроблоге телеканалы NBC и CNN, которые «преуменьшают важность сделки с Северной Кореей». Президент США в очередной раз назвал новости этих компаний «фейковыми».

"Как смешно смотреть фейковые новости, особенно NBC и CNN. Они борются за то, чтобы преуменьшить важность сделки с Северной Кореей. 500 дней назад они «просили» эту сделку. Кажется, разразится война. Самый большой враг нашей страны — поддельные новости, которые так легко обнародуют дураки», — написал Трамп.

После этого в Twitter начался традиционный спор между сторонниками и противниками Трампа. Одним из участников дискуссии оказался Томми Пистоль.

«Я не поддерживаю Трампа никоим образом. Просто проясняю», — отметил он.

Через некоторое время Иванка Трамп поставила лайк этой записи. Как считают журналисты Mashable, это ошибка, потому что подобный случай с её аккаунтом уже происходил два года назад. Тогда дочь Трампа лайкнула материал газеты Huffington Post, в котором вспоминали, как Дональд Трамп называл своего ребенка «маленькой задницей» в 2004 году. Близкие к Иванке источники заявили, что лайк по ошибке поставил один из сотрудников Белого дома.

Хакеры «оживили» жертву авиакатастрофы над Синаем

Хакеры взломали страницу «ВКонтакте» жертвы крушения самолета A321 над Синайским полуостровом Татьяны Громовой и опубликовали фейковый пост от ее имени. Такие действия стали ответом на «дело Бабченко», которого якобы убили в Киеве, а затем представили живым и сообщили о спецоперации.

На странице Громовой, которая последний раз появлялась в сети в день катастрофы, появилась запись:

«Друзья, наконец-то я могу вам признаться: главный пассажир жив! Это была спецоперация СБУ! Связь террориста с российскими кураторами уже установлена, ждите новостей!»

Под главным пассажиром подразумевалась 10-месячная Дарина Громова, фотографию которой мать опубликовала перед вылетом. Представители «ВКонтакте» удалили издевательский пост и ограничили доступ к странице Татьяны Громовой. Теперь полный доступ к ее профилю имеют только люди из списка друзей.

В Facebook раскрыли список собираемых данных о пользователях

Facebook опубликовал перечень данных и способы, с помощью которых собирает информацию о пользователях. Отчёт занял 225 страниц.

В него вошли контакты, история SMS, журнал звонков (у Android), использование камеры, имена и типы файлов на диске, плагины в браузере, установленные приложения, покупки на сайтах, движение мыши, уровень заряда батареи и свободное место на диске.

Компания также получает метаданные о фотографиях. В частности, время и место съемки, а также информацию о снимках других пользователей и частоте контактов с ними.

Facebook собирает информацию о ближайших к пользователю точках Wi-Fi и сотовой связи, данные об операторах связи на мобильных и стационарных устройствах, а также считывает информацию с приборов, которые с ними связаны, например, с телевизоров.

В компании добавили, что могут получать информацию о пользователях с помощью третьих лиц, но каких именно — не уточняется.

Plus-size модель обвинила Instagram в теневом бане

Популярная plus-size модель Джорджина Хорн обвинила Instagram в сокрытии её публикаций. По её мнению, администрация сервиса ущемляет права полных людей, умышленно выводя в топ снимки стройных девушек.

«Я теневым образом забанена в Instagram: я могу это сказать, потому что мои посты никогда не выходят в топ по хештегам, а мои лайки значительно уменьшены. Если бы я была стройной женщиной, публикующей подобный контент, этого бы не произошло. Толстые тела «глушат», и мне это не нравится. Я публикую контент, который, как я знаю, действительно дает силы и вдохновляет других, и все же, поскольку мое тело «неидеально», мне учиняют помехи», — высказалась Хорн в своём профиле.

Подписчики поддержали модель. Пользователи восхитились фигурой Хорн и отметили, что многих она вдохновляет. Некоторые из них предложили оставлять больше комментариев под постами модели, чтобы сделать её страницу более популярной.

«Продолжай свою борьбу! Ты потрясающий человек, женщина и шторм изменений. Я поддерживаю тебя. Спасибо», — написала Карли Т.