Смоленск, 15 июня, 2018, 13:16 — ИА Регнум. В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Смоленской области Алексея Островского с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, в ходе которой стороны обсудили перспективные направления сотрудничества и дальнейшие планы по газификации региона.

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Отмечалось, что в 2005—2017 годах «Газпром» направил на эти цели 1,57 млрд рублей, были построены 10 межпоселковых газопроводов. В свою очередь, администрация области, в целом, выполнила обязательства по подготовке потребителей к приему газа. По данным ПАО «Газпром», уровень газификации региона увеличен с 58,8% до 75,7% (в среднем по России — 68,1%).

В 2018 году компания продолжает эту работу. Уже начато сооружение межпоселкового газопровода к деревням Никольское, Соколино и Субботники Сычевского района. Также «Газпром» планирует приступить к строительству газопровода-отвода и газораспределительной станции «Селиваново», четырех межпоселковых газопроводов — для подачи газа в город Велиж, деревни Погорелье и Селезни Велижского района, село Туманово Вяземского района, поселок Угра. Кроме того, продолжаются проектно-изыскательские работы по двум газопроводам в Руднянском и Шумячском районах.

В продолжение встречи стороны обсудили участие «Газпрома» в развитии социальной инфраструктуры региона. В настоящее время в рамках программы «Газпром — детям» реализуются проекты по строительству двух физкультурно-оздоровительных комплексов — с бассейном в городе Рудня и универсальным залом в поселке Красный, а также культурно-выставочного центра в Вязьме.

Комментируя итоги встречи, губернатор Алексей Островский заявил: «С большим удовлетворением отмечаю, что председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Борисович Миллер полностью поддержал мое ходатайство по реконструкции трех крупнейших газораспределительных станций — «Жуково», «Сафоново» и «Талашкино». Это позволит нам не только газифицировать сотни домовладений, но и будет способствовать, в том числе, росту производственной и инвестиционной активности индустриальных парков, строящихся в Смоленске и Сафоново, которые требуют значительно большей газопропускной способности для удовлетворения потребностей резидентов. Кроме того, модернизация газораспределительных станций придаст дополнительный импульс интенсивному и качественному развитию ряда территорий в Смоленском районе, в первую очередь, в динамично развивающемся Талашкинском сельском поселении».

Алексей Островский особо подчеркнул, что достигнутые договоренности во многом стали возможны благодаря эффективной работе администрации региона по сокращению финансовой задолженности за поставленный природный газ перед ПАО «Газпром». Также губернатор отметил, что, несмотря на существенный финансовый долг региона перед компанией, который состоит из задолженности аффилированных c администрацией области организаций, муниципального предприятия «Смоленсктеплосеть» и ряда частных производств, Смоленская область находится в нижней части списка регионов-должников.