Вашингтон, 15 июня, 2018, 13:07 — ИА Регнум. Политической ангажированности бывшего директора ФБР Джеймса Коми в деле о законности служебной переписки госсекретаря США Хиллари Клинтон с использованием личной почты нет, а вот просчёты в расследовании он допустил. Такие выводы содержатся в докладе Минюста по результатам внутреннего расследования действий сотрудников ФБР в период предвыборной гонки 2016 года, сообщает агентство Bloomberg. Документ, в котором содержится более 500 страниц, опубликован 14 июня.

girardatlarge Джеймс Коми

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Отмечается, что Коми, занимавший тогда пост главы ведомства, отступал от принятых в ФБР и министерстве юстиции США норм, что отрицательно сказалось «на восприятии ФБР и минюста как беспристрастных органов правосудия».

Отвечая на доклад, нынешний глава Федерального бюро расследований Кристофер Рэй признал, что некоторые недочёты были, однако ничего в этом документе не ставит под сомнение целостности работы ведомства, добавив, что из доклада «будут извлечены уроки».

Как сообщало ИА REGNUM, поводом для расследования, которое ФБР начало в отношении кандидата в президенты США от Демократической партии и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, стало использование ей частного почтового сервера для своей служебной переписки.