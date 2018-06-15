Ереван, 15 июня, 2018, 13:01 — ИА Регнум. Кассационный суд Армении отправил дело бывшего министра обороны Нагорно-Карабахской Республики Самвела Бабаяна на новое расследование, а всем трем фигурантом этого дела, в том числе и самому Бабаяну суд изменил меру пресечения на подписку о невыезде.

Photolure Самвел Бабаян в зале суда

За героя Карабахской войны Бабаяна поручились и внесли залог несколько депутатов парламента Армении.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года суд первой инстанции приговорил Самвела Бабаяна к 6 годам лишения свободы, признав его виновным в подстрекательстве группы лиц к незаконному приобретению, перевозке и хранению оружия — переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла».

На заседании суда 27 ноября 2017 года, в заключительном слове Бабаян заявил, что после задержания представители правоохранительных органов беседовали с ним не о зенитно-ракетном комплексе «Игла», в приобретении которого его обвиняют, а о политике.

Многие армянские правозащитники считают Бабаяна политзаключенным, напоминая о том, что Бабаян был арестован в самый пик агитационной компании к парламентским выборам 2017 года, на которых он поддерживал блок, возглавляемый бывшим министром обороны Армении Сейраном Оганяном.