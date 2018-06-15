МИД РФ заметил смягчение позиции западных стран по сирийскому вопросу
Москва, 15 июня, 2018, 13:01 — ИА Регнум. Военные успехи сирийского правительства заставили пересмотреть свою позицию по отношению к Дамаску ряд западных стран. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
«Военные успехи правительства Сирии в борьбе с терроризмом и продвижение политического урегулирования вынуждают вовлеченные в него внешние силы задуматься о выборе дальнейшей линии. Мы получаем сигналы смягчения позиций ряда стран, ранее требовавших смены так называемого режима Асада», — заявила Захарова.
Между тем, отметила она, на территории Сирии сохраняется незаконное военное присутствие, в контролируемых внешними силами районах продолжаются попытки создания параллельных органов управления, а ведомая США коалиция по-прежнему склонна разделить террористов «на плохих и не очень».