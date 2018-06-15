Москва, 15 июня, 2018, 13:01 — ИА Регнум. Военные успехи сирийского правительства заставили пересмотреть свою позицию по отношению к Дамаску ряд западных стран. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Военные успехи правительства Сирии в борьбе с терроризмом и продвижение политического урегулирования вынуждают вовлеченные в него внешние силы задуматься о выборе дальнейшей линии. Мы получаем сигналы смягчения позиций ряда стран, ранее требовавших смены так называемого режима Асада», — заявила Захарова.

Между тем, отметила она, на территории Сирии сохраняется незаконное военное присутствие, в контролируемых внешними силами районах продолжаются попытки создания параллельных органов управления, а ведомая США коалиция по-прежнему склонна разделить террористов «на плохих и не очень».