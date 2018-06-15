Иваново, 15 июня, 2018, 12:56 — ИА Регнум. На кинофестивале «Зеркало» имени Андрея Тарковского показали первую конкурсную картину — работу «Мужчины не плачут» боснийского режиссёра Алена Дрлевича, сообщил портал RuNews24.

Цитата из к/ф «Мужчины не плачут». реж Ален Дрлевич. 2017. Босния и Герцеговина, Хорватия, Словения, Германия Мужчины

В центре повествования находятся люди, которых через двадцать лет после войны в Югославии в одном из отелей собрала некая некоммерческая организация. В фильме герои, когда-то находившиеся по разную сторону баррикад, рассказывают об ужасах войны. Также в первый день фестиваля зрителям показали фильм «Овдовевшая ведьма» китайского режиссёра Цай Чэньцзе.

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Напомним, кинофестиваль «Зеркало» начал свою работу 13 июня 2018 года, церемония его закрытия состоится 18 июня. Киноконкурс впервые был проведён в 2007 году, в год 75-летия рождения российского режиссера Андрея Тарковского.