Киев, 16 июня, 2018, 15:20 — ИА Регнум. Добыча угля на Украине продолжает снижаться, только за январь-май текущего она сократилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно продолжает расти импорт, приближаясь к рекордным показателям; за пять месяцев было ввезено угля почти на 43% больше, нежели за первые пять месяцев прошлого года. Об этой и других новостях украинской энергетики пишет в своём обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Большая часть импорта угля приходится на Россию, из которой ввозится более 66% в стоимостном выражении. С большим отрывом второе вместо занимают США с 27,5% и почти 3,9% приходится на Канаду. Более того, есть вероятность, что уже совсем скоро украинские расходы на ввоз угля начнут расти активнее, потому что с началом лета мировые котировки активно пошли в рост и 10 июня был установлен десятилетний максимум: 112,05 долл. за тонну (порт Ньюкасл, Австралия).

Между тем премьер-министр Украины Владимир Гройсман доволен ростом инвестиций в угольную отрасль, хотя названные им цифры — с 60,7 млн грн. в 2015 году до 247 млн грн. в 2017-м — даже ниже того, что нужно госпредприятию «Селидоуголь» на запуск одной новой лавы. Кстати, профсоюзная организация «Селидовугля» очень активна, что не нравится министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику: он даже публично обматерил главу мятежного угольного предприятия.

О других новостях украинской энергетики читайте в статье Беглый россиянин и Сорос собрались «пилить» украинский «Нафтогаз»: обзор

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