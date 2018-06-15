Минск, 15 июня, 2018, 12:54 — ИА Регнум. Меморандум о взаимопонимании подписали глава президиума Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Владимир Гусаков и председатель китайской энергетической компании China Energy Engineering Corporation Limited Ван Цзяньпин, сообщает 15 июня БЕЛТА.

Умный город

Согласно сообщению, стороны договорились о сотрудничестве в сфере фундаментальных и прикладных исследований по энергетике. Также специалисты будут совместно обучать персонал и осуществлять техническую поддержку интеллектуальных электрический сетей. НАН Белоруссии и китайская компания планируют реализовывать проекты умных микрорайонов, умных ферм, умных городов.

Напомним, ранее Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка и Российско-таджикский славянский университет приняли дорожную карту международного сотрудничества.

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Также ранее НАН Белоруссии и Пекинский педагогический университет открыли белорусско-китайский центр изучения инициативы «Один пояс — один путь».