Суд США рассмотрит дело о домогательствах Трампа к участнице шоу
Нью-Йорк, США, 15 июня, 2018, 12:47 — ИА Регнум. Высший суд штата Нью-Йорк постановил, что иск о защите чести и достоинства, поданный против президента США Дональда Трампа американкой Саммер Зервос, будет рассмотрен в сроки, предусмотренные законом, передаёт 15 июня телеканал USA Today.
Отмечается, что таким образом суд отклонил очередное прошение адвокатов Дональда Трампа приостановить рассмотрение иска Зервос, обвинившей американского лидера в сексуальных домогательствах на шоу «Ученик» в 2007 году.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля 2018 года американская работница индустрии фильмов для взрослых Стефани Клиффорд, (псевдоним Сторми Дэниелс), повторно потребовала вызвать на допрос Дональда Трампа и его адвоката Майкла Коэна в связи со скандалом о денежном вознаграждении, которое якобы передал порнозвезде Трамп в обмен на молчание об их интимной связи.
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