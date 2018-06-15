Нью-Йорк, США, 15 июня, 2018, 12:47 — ИА Регнум. Высший суд штата Нью-Йорк постановил, что иск о защите чести и достоинства, поданный против президента США Дональда Трампа американкой Саммер Зервос, будет рассмотрен в сроки, предусмотренные законом, передаёт 15 июня телеканал USA Today.

Дэвид Райкерт III. Интерьер со сценой соблазнения служанки

Отмечается, что таким образом суд отклонил очередное прошение адвокатов Дональда Трампа приостановить рассмотрение иска Зервос, обвинившей американского лидера в сексуальных домогательствах на шоу «Ученик» в 2007 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля 2018 года американская работница индустрии фильмов для взрослых Стефани Клиффорд, (псевдоним Сторми Дэниелс), повторно потребовала вызвать на допрос Дональда Трампа и его адвоката Майкла Коэна в связи со скандалом о денежном вознаграждении, которое якобы передал порнозвезде Трамп в обмен на молчание об их интимной связи.

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