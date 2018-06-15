* запрещённая в России организация

Кабул, 15 июня, 2018, 12:49 — ИА Регнум. Впервые за 17 лет власти Афганистана заключили перемирие с боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 15 июня Anadolu.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

Президент страны Ашраф Гани выразил надежду на то, что достигнутое соглашение о прекращении огня положит конец многолетнему кровопролитию.

Напомним, после вторжения в Афганистан вооруженных сил США в 2001 году боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приступили к активному террористическому противостоянию официальному правительству в Кабуле, с тех пор страна находилась в состоянии постоянного военного конфликта.