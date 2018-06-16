Тегеран, 16 июня, 2018, 13:42 — ИА Регнум. Масштабная кампания по запугиванию Ирана, организованная США и Израилем, способна дать эффект, противоположный тому, который ожидался инициаторами этого шантажа. Как внутриполитическая ситуация в Иране развивается в условиях усиления внешнего давления, рассказывает автор ИА REGNUM Сергей Шакарянц.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Внешнеполитические заявления Ирана поставили Европу перед выбором — или Иран продолжает выполнять условия ядерного соглашения JCPOA без покинувших договор США, но с соблюдением обязательств остальными участниками, или же иранская программа по обогащению урана стартует с того места, где она была приостановлена. Ставка недругов Ирана на то, что «возмущенный народ» Ирана выйдет на массовые протесты против политики иранского правительства оказалась несостоятельной, большинство иранцев чувствуют себя оскорбленными политикой выкручивания рук, примененной по отношению к их стране.

Как сказал духовный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи, «Организация по атомной энергии Ирана должна подготовиться к модернизации обогатительных мощностей до 190 тысяч ЕРР в соответствии с ядерной сделкой (JCPOA)».

Читайте статью Под давлением Иран укрепляет свои внешние и внутренние позиции и другие материалы Сергея Шакарянца по ближневосточной тематике.