Оренбург, 15 июня, 2018, 12:35 — ИА Регнум. Первые жеребята почти исчезнувшего вида животных — лошади Пржевальского — появились на свет в Оренбургской области. Как сообщила ИА REGNUM 15 июня пресс-секретарь ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» Наталия Судец, потомство принесли молодые четырёхлетние кобылы. Пополнение произошло в гаремной группе жеребца Макоса, которая приехала в Оренбуржье из венгерского национального парка «Хортобадь» осенью 2016 года.

Наталия Судец Первые жеребята лошадей Пржевальского появились на свет в заповеднике «Оренбургский»

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Всего родилось три детёныша, все они самцы. Имена первенцам уже придумали. Право назвать жеребят получил губернатор Оренбуржья Юрий Берг, который предложил давать им скифские имена. Так, один будет носить имя Арнак, что в переводе со скифского означает «Дикий», второй — Атас («Бесстрашный»), а третий — Аргот, названный в честь одного из скифских царей 5 века до н.э.

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Напомним, программа создания полувольной популяции лошади Пржевальского, которая реализуется под патронажем президента РФ Владимира Путина, была разработана ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» в 2014—2015 годах. Первые шесть чистокровных диких лошадей, завезённых с биостанции Тур дю Вале (Франция), были выпущены на основную территорию участка «Предуральская степь» в октябре 2016 года. Затем было ещё два пополнения из Венгрии.

Добавим, что эта программа — часть глобальной стратегии по сохранению вида, заключительным этапом которой является реинтродукция или возвращение дикой лошади в природу.