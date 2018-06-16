Саров, Нижегородская область, 16 июня, 2018, 12:34 — ИА Регнум. История советского атомного проекта удивительна и в чем-то даже мистична. Как советские оружейники невольно воплотили православную легенду о противостоянии Антихристу и заложили основу для развития высоких технологий в современной России, рассказывает автор ИА REGNUM Борис Марцинкевич.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

Создав в 40−50-х годах прошлого века ядерный щит СССР, сотрудники КБ-11, базирующегося в Сарове, сорвали человеконенавистнические планы тех, кто на полном серьезе собирался использовать ядерное преимущество Запада для нападения на СССР.

Теперь же наследники и продолжатели традиций советских оружейников — сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ (Российский Федеральный Ядерный Центр — Всероссийский НИИ Экспериментальной Физики) развивают широкий спектр технологий, применимых как в военной, так и в гражданской областях промышленности. А значит, Россия в целом получает еще более мощный импульс как к развитию своего потенциала, так и к способности защитить новые достижения.

Читайте подробности: Мирные технологии «ядерных оружейников»

Читайте также другие статьи Бориса Марцинкевича о перспективах российской энергетики.