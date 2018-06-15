Калининград, 15 июня, 2018, 12:30 — ИА Регнум. В Калининградской области отменен главный агропраздник Калининградской области — «День балтийского поля». Об этом сегодня, 15 июня, на оперативном совещании заявил губернатор Антон Алиханов. Причина — африканская чума свиней (АЧС).

Иван Шилов ИА REGNUM Чума свиней

«У нас очень тяжелая ситуация по АЧС. У нас есть вспышка в ЛПХ (личных подсобных хозяйствах). Мы сейчас проводим уже в ультимативном порядке изъятие. «Балтийское поле» мы отменяем», — сказал губернатор.

Вспышки африканской чумы свиней зарегистрированы в подворьях трёх муниципалитетов Калининградской области — Черняховском, Правдинском и Гвардейском городских округах.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что «День балтийского поля» планировался именно в Гвардейском округе.

В 2017 году в фестивале сельского хозяйства приняли участие более 200 фермерских хозяйств Калининградской области. На празднике выступила группа «Самоцветы».

ИА REGNUM уточняет, что из-за АЧС в Германии могут запретить собирать урожай. Подобные поправки внесло федеральное министерство сельского хозяйства. Прежде всего, речь идет о посевах рапса и кукурузы, которые привлекают диких кабанов, больных АЧС.