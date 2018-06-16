Копенгаген, 16 июня, 2018, 11:34 — ИА Регнум. Споры об арктических территориях на предмет их принадлежности тем или иным странам пока поутихли, но есть один остров, спор о котором продолжается вот уже 45 лет, причем последние лет 35 с применением довольно оригинальных методов противостояния. Об острове Ганса, о принадлежности которого спорят Дания и Канада, пишет автор ИА REGNUM Александр Шимберг.

Toubletap Остров Ганса

Сам остров стал предметом препирательств лишь потому, что попал точно посередине 24-мильного пролива между канадским и гренландским берегами пролива Кеннеди. Гренландия до сих пор отдает вопросы пограничной охраны в ведение своей метрополии — Дании, так что с канадцами в этом «матче» противоборствовали датчане. Они же и сделали первый ход в одной из самых необычных войн в истории человечества.

Летом 1984 года на острове Ганса появилось три предмета — флаг Дании и записка «Добро пожаловать на датскую землю, а также бутылка шнапса. Автором этой «ужасной провокации» был ни кто иной, как сам тогдашний датский министр по делам Гренландии Том Хойм. Канадские пограничники шутку оценили, шнапс выпили, а флаг сменили. Но вот что было дальше?

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