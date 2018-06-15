Салехард, 15 июня, 2018, 12:29 — ИА Регнум. Уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилу Денисову не пустили на встречу с отбывающим наказание режиссером Олегом Сенцовым в Ямало-Ненецком автономном округе, об этом говорится в записи правозащитницы, которую она опубликовала 15 июня на своей странице в Facebook.

Antonymon Олег Сенцов

Как следует из видеообращения, Денисова прибыла в Салехард для встречи с осужденным, она поговорила с руководством колонии и главой регионального УФСИН, но с Сенцовым ей не разрешили встретиться «по неизвестной причине».

В свою очередь российский омбудсмен Татьяна Москвалькова заявила, что Денисова приехала в Ямало-Ненецкий автономный округ в нарушение законодательства России.

Напомним, гражданин Украины Олег Сенцов был задержан в Крыму 2014 году, суд приговорил его к 20 годам за организацию террористической ячейки. В настоящее время он находится в колонии Лабытнанги.