Пермь, 15 июня, 2018, 12:22 — ИА Регнум. Координатор пермского отделения общественного движения «Суть времени» Гурьянов Павел обратился в прокуратуру Пермского края по поводу запрета Знамени Победы во время шествия «Бессмертного полка» в Перми 9 мая, сообщает 15 июня корреспондент ИА REGNUM.

Павел Гурьянов ИА Красная Весна Прокуратура Пермского края

Кроме того, активист попросил надзорное ведомство провести проверку действий городской прокуратуры, которая, по его мнению, нарушила собственные должностные инструкции.

«Согласно п.п. 3.7 «Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации», утвержденной приказом Генерального прокурора РФ от 30.01.2013 N 45 и ч. 5 ст. 10 ФЗ РФ «О прокуратуре Российской Федерации» запрещается пересылка жалобы в орган или должностному лицу, решения либо действия которых обжалуются», — подчеркнул Гурьянов.

Дело в том, что, подавая заявление в прокуратуру Перми, член «Сути времени» просил разобраться в действиях администрации города, но вместо ответа надзорное ведомство переслало запрос местным властям, что является явным нарушением должностных инструкций, убежден активист.

Ранее администрация города Перми уклонилась от ответа на вопрос о ситуации с запретом Знамени Победы во время проведения акции «Бессмертный полк».

Напомним, 9 мая во время проведения акции «Бессмертный полк» в Перми некоммерческая организация, ответственная за ее проведение, возглавляемая Анной Отмаховой, запретила использование в шествии государственных символов страны, что вызвало массовое возмущение общественности.