Прокуратура Пермского края разберется с запретом Знамени Победы на 9 мая
Пермь, 15 июня, 2018, 12:22 — ИА Регнум. Координатор пермского отделения общественного движения «Суть времени» Гурьянов Павел обратился в прокуратуру Пермского края по поводу запрета Знамени Победы во время шествия «Бессмертного полка» в Перми 9 мая, сообщает 15 июня корреспондент ИА REGNUM.
Кроме того, активист попросил надзорное ведомство провести проверку действий городской прокуратуры, которая, по его мнению, нарушила собственные должностные инструкции.
«Согласно п.п. 3.7 «Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации», утвержденной приказом Генерального прокурора РФ
Дело в том, что, подавая заявление в прокуратуру Перми, член «Сути времени» просил разобраться в действиях администрации города, но вместо ответа надзорное ведомство переслало запрос местным властям, что является явным нарушением должностных инструкций, убежден активист.
Ранее администрация города Перми уклонилась от ответа на вопрос о ситуации с запретом Знамени Победы во время проведения акции «Бессмертный полк».
Напомним, 9 мая во время проведения акции «Бессмертный полк» в Перми некоммерческая организация, ответственная за ее проведение, возглавляемая Анной Отмаховой, запретила использование в шествии государственных символов страны, что вызвало массовое возмущение общественности.