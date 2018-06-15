Санкт-Петербург, 15 июня, 2018, 12:26 — ИА Регнум. В несколько раз предложили увеличить штрафы за нарушение санитарных норм в жилых и общественных помещениях депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга. Такое предложение федерального уровня поддержал 15 июня комитет по законодательству петербургского парламента, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе комитета.

Дарья Драй ИА REGNUM Летний Петербург

Речь идет об ужесточении наказания за нарушения в детских садах и школах, театрах и библиотеках, на вокзалах и в пассажирских поездах. Для этого необходимо на федеральном уровне внести соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

По действующему закону, за подобные нарушения предусмотрен штраф для граждан в размере от 500 рублей до 1 тыс. рублей, для должностных лиц — от 1 до 2 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 10 до 20 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Петербургские депутаты предлагают ужесточить наказания: для граждан — до 5 тыс. рублей, а для юридических лиц — до 40 тыс. рублей.

Автор инициативы, депутат Денис Четырбок («Единая Россия»), уверен, что действующие сегодня санкции — неэффективны, и зачастую правонарушителям легче и выгоднее заплатить штраф, чем устранить причину нарушения.

«В каком состоянии находится пищеблок детского сада, какая температура в зале ожидания в аэропорту или как часто убираются в вагонах поезда — подобные вопросы должны соответствовать установленным правилам, и любое отступление от них недопустимо», — заявил парламентарий.

Если законопроект одобрят на заседании законодательного собрания Санкт-Петербурга, его отправят для рассмотрения в Госдуму.