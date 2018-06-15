Москва, 15 июня, 2018, 13:13 — ИА Регнум. Мусульмане Москвы совершили коллективный намаз в честь окончания священного месяца Рамадан. Молитвы на празднике Ураза-байрам прошли на пяти площадках в Москве — в трёх мечетях и на трёх дополнительных площадках, а также на 37 площадках Московской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Отмечать праздник мусульмане России будут три дня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Празднование Ураза-Байрам у Соборной мечети

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураза-Байрам в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM Верующие во время намаза

Дарья Антонова ИА REGNUM В этот день к верующим обращается муфтий Равиль Гайнутдин

Всего в российской столице на утренний намаз собрались около 250 тыс. человек, большая часть из них посетила Соборную мечеть на проспекте Мира. С проповедью к верующим обратился глава Совета муфтиев и Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин.

«От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, от имени Совета муфтиев России я сердечно поздравляю всех с великим праздником ислама — Ураза-байрам», — отметил он.

Дарья Антонова ИА REGNUM Праздничный намаз

Дарья Антонова ИА REGNUM Намаз во время празднования Ураза-Байрам

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураза-Байрам собрал тысячи верующих

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураза-Байрам

Глава Совета муфтиев передал поздравления от мэра Москвы Сергея Собянина, председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Также мусульман России с праздником поздравил президент России Владимир Путин.

«Этот светлый праздник широко отмечают по всей стране как в религиозных общинах, так и в кругу родных и близких», — подчеркнул президент.

Дарья Антонова ИА REGNUM Праздничный намаз

Дарья Антонова ИА REGNUM Праздничный намаз

Напомним, Ураза-байрам — татарское название праздника разговения. Согласно преданию, его установил пророк Мухаммед в 624 году в честь окончания поста в священный для мусульман месяц Рамадан, во время которого все верующие (за исключением маленьких детей и стариков) в светлое время суток воздерживаются от еды, напитков и развлечений, а также совершают особую ночную молитву.

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