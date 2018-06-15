Луганск, 15 июня, 2018, 12:14 — ИА Регнум. На территорию Луганской Народной Республики прекращена подача воды с подконтрольных украинским силовикам Петровской насосной станции и Западной фильтровальной станции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУП «Лугансквода», перебои с водоснабжением начались с 4:00 15 июня.

(сс) Luis Tosta Последняя капля

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Причины прекращения поставок воды Киевом указаны в письме, полученном от КП «Попаснянский районный водоканал» — обесточивание насосных станций. Это привело к гидравлическому удару и повреждению магистрального водовода. Предположительно, место аварии находится на участке водовода от линии разграничения до села Обозное Славяносербского района (территория ЛНР).

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Теперь в Луганск будет поставляться только 20% воды, а график водоснабжения потребителей скорректируют. Также до изменения схемы водоснабжения от городских источников и заполнения магистрального водовода перебои с водоснабжением будут в сёлах Славяносербского района. Подача воды сокращена и на города Стаханов, Кировск, Брянка, Артемовск, Зоринск.

Сотрудники луганского водоканала готовы приступить к восстановительным работам, но только после получения гарантий прекращения огня и обеспечения безопасности при проведении работ.