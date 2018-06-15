Иркутск, 15 июня, 2018, 12:20 — ИА Регнум. Громкий скандал произошёл в Иркутской области. Вместо того, чтобы охранять особо ценный лес и уникальную природу регионального заказника «Туколонь», чиновники из министерства лесного комплекса Иркутской области, филиала ФБУ «Рослесозащита» — «ЦЗЛ Иркутской области» и ОГАУ «Казачинско-Ленский лесхоз» позволили вырубить 116 гектаров сплошным способом под видом санитарных (оздоровительных) рубок. О задержании причастных к этому преступлению известили СУ СК РФ по Иркутской области и Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура, которая и вскрыла данные факты.

Baikalproc.ru Так выглядит «санитарная рубка» леса в региональном заказнике «Туколонь» (Иркутская область)

Судя по информации природоохранной прокуратуры, «санитарно-оздоровительные мероприятия» по выкашиванию леса в «Туколони» сотрудники Центра защиты леса Иркутской области назначили осенью 2017 года.

«Проведение рубки было согласовано и. о. руководителя службы по охране и использованию животного мира Иркутской области, который в настоящее время занимает руководящую должность в министерстве лесного комплекса Иркутской области.Особо ценный реликтовый лес на площади 116 гектаров вырублен сплошным способом под видом санитарных (оздоровительных) рубок.

В результате указанных действий лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на сумму более 880 млн. рублей», — отмечено в сообщении, размещённом на сайте Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Из него также следует, что чиновники «защищали» лес с большим размахом и собирались вырубить в заказнике ещё не одну сотню гектаров леса:

«Межрегиональной прокуратурой директору Казаченско-Ленского лесхоза объявлено предостережение о недопустимости продолжения запланированной вырубки 500 гектаров леса на территории заказника».

По фактам уничтожения уникальной природы регионального заказника «Туколонь», расположенного вдоль реки Киренга в Иркутской области, возбуждено уголовное дело. Чиновников задержали в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, обвинение выдвинуто ч. 3 ст. 260 (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере с использованием служебного положения), п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенные с причинением тяжких последствий).

Напомним, этот заказник входит в зону атмосферного влияния Байкальской природной территории, является уникальным местом обитания северных оленей, лося, изюбря и косули, а также редких видов птиц — серого журавля, черного аиста, клоктуна.

Произошедшее свидетельствует, что над всеми обитателями региональных заказников области нависла угроза: лес под предлогом санитарных рубок рубил областной лесхоз, который является подразделением регионального министерства лесного хозяйства. Как раз это ведомство объединили недавно со службой по охране животного мира.