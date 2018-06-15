Санкт-Петербург, 15 июня, 2018, 11:57 — ИА Регнум. На утреннее богослужение 15 июня в Соборную мечеть Санкт-Петербурга пришли не только проживающие в городе мусульмане, но и болельщики футбольных сборных Марокко и Ирана, которые встретятся на петербургском стадионе вечером в пятницу в матче группового этапа чемпионата мира.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербургская Соборная мечеть

Сегодня у мусульман начался Ураза-байрам — праздник завершения поста, который длился в течение священного месяца Рамазан (Рамадан).

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», перед началом утренней молитвы тысячи мусульман расположились на территории Соборной мечети и в Александровском парке. Среди них были и иностранные поклонники футбола, приехавшие в Петербург на матчи мирового первенства.

Праздничное богослужение в исторической Соборной мечети провел духовный лидер мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России Равиль-Хазрат Панчеев.

По данным Духовного управления мусульман, в Северной столице Ураза-байрам отметили почти 150 тысяч человек: порядка 120 тысяч мусульман приняли участие в торжествах у Соборной мечети и около 40 тысяч верующих праздновали по всему городу. Так, к мечети Приморского района на праздничный намаз пришли 20 тысяч человек, а на Московский проспект — до 5 тысяч мусульман.

«Везде праздничные намазы прошли достойно, организованно, в атмосфере истинного праздника, братства и единения», — подчеркивают в Духовном управлении мусульман Петербурга.

На время проведения праздничной молитвы было прекращено движение по прилегающим к мечети улицам, чтобы верующие могли с комфортом разместиться у здания, была прервана работа трамваев. Станция метро «Горьковская» работала в особом режиме, чтобы не создавать давки.