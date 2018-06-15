Калуга, 15 июня, 2018, 11:48 — ИА Регнум. В Калужской области за четыре месяца 2018 года выявили три преступления экстремистской направленности. За размещение в соцсетях материалов соответствующего содержания к административной ответственности привлекли семь жителей области, на профучёт за нарушения на общественных мероприятиях поставили 17 человек. Об этом заявили на координационном совещании и по правопорядку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

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В феврале 2018 года в регионе прошла профилактическая акция по воспитанию терпимости среди молодёжи «Жизнь без опасности». В апреле также стартовал первый этап акции «Участок», направленной на профилактику бытовой и рецидивной преступности, а в мае началась акция «Твой выбор», цель которой — предупредить совершение противоправных действий группой несовершеннолетних.

По словам главы Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций области Олега Калугина, целевая аудитория большей части таких мероприятий — старшеклассники, студенты, молодые рабочие и члены религиозных организаций. Для работы с указанными группами в апреле 2018 года при министерстве появился экспертный совет по противодействию идеологии терроризма.

Для интеграции в российское общество детей мигрантов и экспатов на базе Белоусовской средней общеобразовательной школы запустили проект «Одинаково разные». В 2017/2018 учебном году совместно с Национальным исследовательским университетом ВШЭ (Санкт-Петербурга) в рамках этого проекта запустили несколько пилотных проектов, отрабатывая новые образовательные методики.

В июле 2018 года в селе Дворцы на территории Владимирского скита второй раз пройдёт исторический праздник, посвященный Великому стоянию на Угре 1480 года. В масштабных баталиях примут участие более 300 членов военно-исторических клубов. В августе в Малоярославце при поддержке общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» пройдёт III Открытый фестиваль национальных культур «Россия — наш единый дом», приуроченный ко Дню Российского флага. В нём примут участие национально-культурные объединения области и ряда регионов ЦФО.

Как заявил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в противовес экстремистским организациям необходимо создавать и развивать молодежные и спортивные объединения, волонтерские движения, заниматься военно-патриотическим воспитанием молодежи. Эта работа, по его словам, должна быть не формальной, а более конкретной.

«Мы должны добиться отторжения у молодых людей самой мысли о возможности применения террористических методов для разрешения проблем и противоречий. Здесь хорошим подспорьем может быть и сотрудничество с Русской православной церковью. Должны быть задействованы все институты», — заявил он.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, калужские правоохранители заявляют о смещении спектра экстремистских проявлений из районов подмосковной зоны, где ранее действовали активные группировки скинхедов, в Калугу. Так, по словам, начальника центра по противодействию экстремизму МВД России по Калужской области Сергея Ерахтина, в 2015 году из шести преступлений экстремистского характера пять совершено жителями Калуги и одно жителем Жиздры. В 2016 году пять из семи экстремистских преступлений совершены калужанами и ещё по одному жителями Бабынинского и Жуковского районов, а уже в первом полугодии 2017 года четыре из шести экстремистских преступлений были зарегистрированы на территории Калуги, ещё по одному — в Обнинске и Малоярославце.