Калининград, 15 июня, 2018, 11:40 — ИА Регнум. Массовых обращений в Управление ФАС по Калининградской области по поводу роста цен на бензин не зафиксировано. Об этом журналистам сообщила глава ведомства Ольга Боброва.

Цены на горючее в Калининграде. 15 июня 2018 года

Более того, по ее словам, в настоящее время «топливо дешевеет».

«Это связано с тем, что с 1 июня были снижены акцизы — на 3 тыс. рублей за тонну на бензин и на 2 тыс. рублей на дизельное топливо. С 1 июля ожидается очередное снижение на 700 рублей. Статистика по ценам в Калининградской области, по росту, по понижению цен на бензин, в полном объёме соответствует трендам, которые имеют место быть на территории РФ», — цитирует Боброву радио «Балтик плюс».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов обратился в ФАС по поводу роста цен на горючее.

«Цены на топливо серьезно выросли, мы уже обратились в ФАС с просьбой проанализировать причины и обоснованность такого роста», — написал он в сервисе Instagram.

В настоящее время самый ходовой вид бензина — АИ-92 — в Калининграде превышает 43 рубля за литр. В декабре 2017 года этот вид горючего стоил 38−39 рублей за литр.