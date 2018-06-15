Москва, 15 июня, 2018, 11:38 — ИА Регнум. В 2019 году знаменитый российский путешественник Федор Конюхов с сыном Николаем собирается принять участие в туристическом круизе на Северный полюс на ледоколе «50 лет Победы». Об этом сообщает 15 июня пятницу отдел коммуникаций предприятия «Атомфлот».

Dmitry Rozhkov Фёдор Конюхов

"Я соскучился по Арктике, хочется показать Северный полюс сыну Николаю. В этом рейсе планирую решить и практическую задачу. В 2020 году собираюсь перелететь на воздушном шаре через географическую точку Северного полюса из России в Канаду или Гренландию», — цитирует слова Конюхова пресс-служба.

Также путешественник добавил, что детально ознакомиться с районом полета можно лишь с борта атомного ледокола.

Как сообщало ИА REGNUM, 66-летний исследователь, писатель и художник Фёдор Конюхов на сегодняшний день совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику, а в настоящее время готовится побить мировой рекорд по высоте полёта на планере — исследователь собирается взлететь на высоту более 16 км.

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