На разведку: Фёдор Конюхов отправится на Северный полюс на ледоколе
Москва, 15 июня, 2018, 11:38 — ИА Регнум. В 2019 году знаменитый российский путешественник Федор Конюхов с сыном Николаем собирается принять участие в туристическом круизе на Северный полюс на ледоколе «50 лет Победы». Об этом сообщает 15 июня пятницу отдел коммуникаций предприятия «Атомфлот».
"Я соскучился по Арктике, хочется показать Северный полюс сыну Николаю. В этом рейсе планирую решить и практическую задачу. В 2020 году собираюсь перелететь на воздушном шаре через географическую точку Северного полюса из России в Канаду или Гренландию», — цитирует слова Конюхова пресс-служба.
Также путешественник добавил, что детально ознакомиться с районом полета можно лишь с борта атомного ледокола.
Как сообщало ИА REGNUM, 66-летний исследователь, писатель и художник Фёдор Конюхов на сегодняшний день совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику, а в настоящее время готовится побить мировой рекорд по высоте полёта на планере — исследователь собирается взлететь на высоту более 16 км.
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