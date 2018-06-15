Ярославль, 15 июня, 2018, 11:34 — ИА Регнум. Ярославские власти планируют сокращать немедицинский персонал при оптимизации больниц, так как он избыточен. Об этом заявил на заседании комитета областной думы по соцполитике заместитель председателя правительства Ярославской области Игорь Селезнев.

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Комитет по социальной, демографической политике и здравоохранению обсуждал вопрос объединения четырех больниц города Ярославля в «Центральную городскую больницу».

«Представьте себе воинский полк. 1000 человек. Как вы думаете, из обеспечения сколько там? Человек 50 — 5%. А теперь я вам расскажу про 5-ю больницу. При 134 медицинских работниках там 80 немедицинских работников. 55%. Представьте — 500 закупщиков, экономистов, бухгалтеров в полку на 1000 человек! Вы скажете — глупость. Почему-то в больнице такое соотношение глупостью не считают. Об этом вообще не принято говорить. Сейчас нормативные показатели соотношения немедицинского персонала к медикам общепринятые порядка 20%. И то много. Но пока допустимо. В Ярославской области меньше 35% нет ни в одном учреждении. Обычные цифры — 40−50. А вы говорите мне о майских указах. А я тоже переживаю, каждое утро просыпаюсь и засыпаю с этим. Где я возьму денег на медицинские зарплаты? Мы же сейчас не по койкам получаем деньги. Мы получаем их за оказанную медицинскую помощь. И все, кто рядом — закупщики, компьютерщики. В той же 5-й больнице — 8 компьютерщиков. А в детской — 13. Это что за такой вычислительный центр управления полетами? Нормально? А зарплату надо всем давать», — сказал на заседании заместитель председателя правительства Ярославской области Игорь Селезнев.

Из слов чиновника можно понять, что объединение больниц в областном центре — лишь начало оптимизации, при которой будут сокращать вспомогательный персонал. На оставшихся, очевидно, увеличится нагрузка.

«Вот это и называется оптимизация в хорошем смысле. Когда во Владимирской области закрывается больница на 14 тыс населения — это плохая оптимизация. А когда компьютерщики сокращаются и 20 бухгалтеров (в этих 4 учреждениях 20 бухгалтеров) — представьте, сколько будет в центральной городской больнице, как мы ее назовем при объединении — я думаю, 5 будет, 6. А если не справляются — нужно просто их менять», — сказал Игорь Селезнев.

Депутаты Ярославской областной думы не высказали возражений против этих планов. Информацию об объединении ярославских больниц они назвали удовлетворительной и исчерпывающей.