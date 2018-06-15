Минск, 15 июня, 2018, 11:34 — ИА Регнум. В Белоруссии на 26% выросло число практикующих врачей с 2010 года, сообщает 14 июня пресс-служба национального статистического комитета Белоруссии.

Норман Рокуэлл. Семейный врач. 1947

Согласно сообщению, в конце 2010 года в республике работало 33,3 тыс. врачей, а на начало 2018 года — 42 тыс. врачей. Также за восемь лет выросло количество среднего медицинского персонала на 4,5 тыс. до 126,3 тыс. В 2017 году больше всего в Белоруссии было терапевтов, хирургов и педиатров. Редчайшими специальностями стали аудиологи и фониатры — один и шесть человек на всю республику соответственно.

Читайте также: Учёные России и Белоруссии проектируют будущее в цифровой реальности

Напомним, ранее председатель комитета по здравоохранению Минска СергейМалышко заявил, что в столице Белоруссии к 2020 году завершат перевод всех медицинских учреждений на электронный документооборот.