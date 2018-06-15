Диярбакыр, Турция, 15 июня, 2018, 11:30 — ИА Регнум. Правоохранительные службы Турции арестовали пять человек, подозреваемых в подготовке террористического акта, сообщает 15 июня Anadolu.

Цитата из х/ф «Зелёная миля». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1999. США За решёткой

Задержание произошло в провинции Диярбакыр, где сильно влияния Рабочей партии Курдистана. У подозреваемых было изъято оружие, среди которого автоматы Калашникова, а также пусковая ракетная установка.

Задержанных обвиняют в подготовке террористического акта, приуроченного к внеочередным выборам в Турции, которые состоятся 24 июня 2018 года.

Напомним, Рабочая партия Курдистана ведет активную борьбу с правительством Турции за право создания собственной автономии в рамках государства. За десятилетия кровопролитных столкновений погибли свыше 40 тыс. человек.