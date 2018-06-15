Граждане ФРГ против бесконтрольного приёма беженцев
Берлин, 15 июня, 2018, 11:35 — ИА Регнум. По результатам исследования телеканала ARD, 62% респондентов высказались за введение запрета на въезд беженцев без документов, пишет Ruhr Nachrichten.
Georgie Pauwels
Против течения
За последовательную депортацию беженцев, которым было отказано в убежище, проголосовало 86% опрошенных. Создание распределительных лагерей-приёмников поддерживают 61%
В целом только 37% опрошенных считают политику правительства удовлетворительной Позитивно оценивают политику правительства 3%. Недовольны или крайне недовольны политикой правительства — 63%
В мае расстановка сил была приблизительно такая же. Большинство голосов, опрошенные, снова отдали правящей партии:
ХДС/ХСС — 37% голосов
СДПГ — 18%
АдГ — 15%
СвДП — 8%
Зелёные — 13%
Левые — 10%