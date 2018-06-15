Рязань, 15 июня, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Рязанский приют для бездомных животных «Лучшие друзья» срочно ищет новое помещение. Территорию на улице Чкалова, которую некоммерческая организация арендовала у одного из предприятий города, планируют застраивать, из-за чего приюту придется переехать, сообщили местные СМИ 14 июля.

Марина Каширская ИА REGNUM В приюте

О планах по застройке стало известно еще весной 2018 года, сообщило издание «7x7». Активисты вели переговоры с руководством аграрного колледжа, который находится в поселке Варские около областного центра. Однако из-за смены директора все достигнутые устные соглашения были отменены.

«Участок — самое главное, вольеры и бытовку перевезем, надеюсь, волонтеры и просто неравнодушные рязанцы помогут. Мы уже обратились к риелтору, но пока результатов нет», — цитирует издание руководителя НКО Нику Жаворонкину.

Остаться без места приют может уже осенью 2018 года.

Приют «Лучшие друзья» — один из старейших приютов для бездомных животных в Рязани. Сейчас там находятся 80 собак и 10 кошек.